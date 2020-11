Date des Locales: Le processus est en cours, selon le ministre Antoine Félix Abdoulaye Diome Le Gouvernement du Sénégal dans le souci de bien communiquer sur sa politique et ses activités périodiquement, a procédé à une conférence de presse ce mardi 24 novembre 2020. Sur instruction du président Macky Sall, le cadre vise à installer un dialogue franc et constructif entre l’Etat et le monde des médias.



Rédigé par leral.net le Mardi 24 Novembre 2020 à 12:34 | | 0 commentaire(s)|





Antoine Félix Abdoulaye Diome, ministre de l’Intérieur, qui a pris part au rendez-vous, a été interpellé sur la tenue des élections locales.



“ En ce qui concerne la tenue des élections, la réponse trouve sa source dans une loi. Il y a certes des débats, des positions et des commentaires. Et lorsqu’il a fallu reporter, la question a été portée à l’assemblée et suite à un consensus devant les députés, il y a eu report. Nous laissons maintenant les acteurs impliqués évaluer le processus électoral depuis 2016. Donc? le processus est en cours. Et après? une date sera retenue sur la base des conclusions ”, confie-t-il.





