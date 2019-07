De Tambacounda à Dakar à pied: Aboubacar Kouyaté finalement reçu par Macky Sall

Aboubacar Kouyaté, 32 ans, a marché de Tambacounda à Dakar à pied pour rencontrer le président de la République, Macky Sall. Après 17 jours de périple sur une distance de 490 km, il est arrivé dans la capitale depuis quelques jours.



C’est seulement hier qu’il a eu la chance de rencontrer le chef de l’Etat. Accroché par L’Observateur à sa sortie d’audience, le jeune homme est revenu sur les raisons de son geste. « Je ne l’ai pas fait pour de l’argent mais pour montrer au peuple sénégalais et africain, qu’il est normal de magnifier nos grands hommes pendant qu’ils sont en service et en vie. Parce que généralement, en Afrique, on ne reconnaît nos grands hommes que quand ils sont morts ou ne sont plus en service », a-t-il confié.



« J’ai fait la boulangerie moderne, mais là, je chôme. Et comme je suis dans une zone aurifère, je me débrouillais dans les sites d’orpaillage. Je compte m’investir dans la boulangerie qui est mon métier. Et le président a accepté de me soutenir dans ce projet », a-t-il ajouté.

