: De joyeuses et paisibles fêtes : Le message de Noël de Karim Wade, à la communauté chrétienne Dans le message partagé sur sa page Facebook, Karim Wade a aussi exprimé ses souhaits à la communauté chrétienne. Son post.

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Décembre 2023 à 10:36 | | 0 commentaire(s)|

En cette période de Noël, je souhaite à toute la communauté chrétienne du Sénégal, de joyeuses et paisibles fêtes.



Notre nation se distingue par une tradition de partage et d'harmonie entre toutes les confessions. Que cet esprit de Noël, de fraternité et de solidarité, continue de nous unir et de nous rassembler !

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook