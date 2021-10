De « l’Incroyable mais vrai ! » aux Parcelles Assainies : ils simulent un accident pour pouvoir voler… Simuler un accident, pour dépouiller quelqu’un, c’est l’exercice auquel s’est livré M. D. habitant à la cité Impôts et Domaines. Mais, la Police des Parcelles Assainies a mis fin à ses agissements.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Octobre 2021 à 09:56 | | 0 commentaire(s)|

Selon la victime du vol, P. M. Ndiaye, c’est en sortant de la «Brioche Dorée» de la Patte d’Oie pour rallier son domicile à l’Unité 26, que M. D. a cogné le rétroviseur de son véhicule avant de tomber.



Sur ce, P. M. Ndiaye descend de sa voiture pour voir si M. D. n’est pas blessé. Moment choisi par l’ami de M. D. pour entrer en action. Il subtilise le téléphone portable de P. M. Ndiaye avant de le remettre à M. D.



Cependant, l’ami de M. D. ne savait pas que Ndiaye le surveillait de prés. C’est ainsi que M. Ndiaye a pris au collet M. D. pour le maîtriser avant d’appeler les passants. L’ami du mis en cause prend la fuite.



Sachant que les carottes sont cuites, M. D. présente ses excuses. Une excuse rejetée par M. Ndiaye qui le conduit directement à la Police des Parcelles assainies où il sera placé en garde à vue avant d’être déféré au parquet pour vol en réunion.

L’As



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos