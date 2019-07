De l’acide sulfurique embouteillé comme de l’eau minérale: les consommateurs crient au scandale Depuis quelques jours, de l’acide sulfurique est commercialisé dans des emballages d’eau minérale. Même si les prescriptions sont visibles sur la bouteille, la possibilité de confusion avec de l’eau minérale est grande. Ce qui a fait réagir des associations de consommateurs, qui crient au scandale.

« Ces stratégies peuvent avoir des conséquences très graves, allant même jusqu’à la mort », a déclaré Momar Cissé, vice-président de l'Association des consommateurs du Sénégal (’Ascosen), dans les colonnes du journal "Les Echos". Il y dénonce « des stratégies volontaires posées par des industries et qui n’ont pour but que d’augmenter leurs ventes », tout en appelant à des « sanctions sévères ».



Réagissant dans le même journal, le chef de la Division Consommation et Sécurité des consommateurs au ministère du Commerce, Issa Wade, s’est pour le moment, limité à dire qu’il a reçu l’information et que son département est en train de faire des vérifications.

