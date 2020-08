De l'avenir de notre Cher Club,le Stade de Mbour!

Le Stade de Mbour,notre Stade de Mbour,club mythique du Sénégal créé en 1960,s'apprête à vivre l'un des plus grands moments de son histoire à l'occasion de l'Assemblée Générale prévue in fine,le 12 Septembre 2020.Ce rendez-vous trouve son importance dans le fait que ces dernières années le club a eu à vivre des péripéties,tant bien au niveau organisationnel qu'au niveau du management.

Dès lors de larges concertations s'imposent afin de trouver un large consensus autour d'une personne qui sera non pas un super président, mais un rassembleur et un grand porteur d'idées,bref un manager.Ce qui m'amène à penser que,dans pareille situation,nous n'avons point besoin d'un "messie",mais plutôt d'un "Capitaine d'équipe" qui saura mener à bien des projets idoines, solides,bien réfléchis et qui,au demeurant, pourront constituer une source de revenus importants pour le club,gages d'une forte "Institution"!

Ceci étant réussi,nous pourrons pleinement et sans ambages,envisager de jouer les premiers rôles et rejoindre enfin la place qui est la nôtre au sein de l'élite sénégalaise,aussi bien au niveau du football qu'au niveau des autres disciplines sportives.

S'unir pour Vaincre étant notre crédo, faisons-en par cette occasion une réalité bien Stadiste !



Demba Ka,Acteur du Mouvement Sportif Mbourois

