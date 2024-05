« De l’engagement personnel à celui de l’organisation étatique… », Par Thiendela Kébé

En acceptant d'être dirigeant, on se met en situation d'être regardé par tout le monde. Les critiques ne manqueront pas mais il faut juste peser en permanence les impacts économiques, humaines et environnementaux des décisions prises pour que l'activité soit perçue comme créatrice de valeur partagée...



De nos jours, les défis dont on est confrontés chaque jour sont complexes, intenses et passionnés.



Être dirigeant n'est pas simple à cette période si chahutée de notre histoire. l'antidote est de maintenir toujours une vision claire de vos objectifs, calculez vos risques et les prendre pour atteindre le succès : modelez juste la stratégie....



Thiendela Kébé