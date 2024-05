De la joie dans les stands de la FIARA 2024 : La visite du président Bassirou Diomaye Faye en images

L’édition 2024 de la Foire internationale de l’agriculture et de l’élevage (FIARA) a accueilli ce samedi un hôte de marque. Faite dans la plus grande sobriété, la visite du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a été une joie pour de nombreux exposants dont il a visité les stands au CICES. Dans cette courte vidéo, à la tête d’une délégation, il est par moment applaudi et acclamé….

Samedi 18 Mai 2024 à 20:26