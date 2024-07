« De la théorie de la rupture à la pratique de la continuité » -Par Dr. Yoro Dia

En matière de politique extérieure, il y a eu plus de continuité que de rupture. Le Président Bassirou Diomaye Faye n’a fait que poursuivre les grandes lignes tracées par son prédécesseur le Président Sall, en refusant de suivre la diplomatie parallèle et concurrente de son Premier ministre. La cartographie des premières sorties du Président Faye, montre qu’il suit les pas de son prédécesseur, dont la politique de bon voisinage a transformé le cercle de feu autour du Sénégal, en un cercle de paix.



Cette politique repose sur deux postulats : deux Etats liés par des intérêts économiques lourds, sont rarement en conflit (c’est le cas actuellement entre la Mauritanie et le Sénégal). Deux Etats démocratiques sont rarement en conflit (le cas actuellement entre le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau). C’est pourquoi, il faut saluer la décision du Président de réserver sa première sortie à la Mauritanie, ensuite, à la Gambie, la Guinée-Bissau, puis à la Coté d’Ivoire, l’autre poumon de l’Uemoa avec le Sénégal.



Le Président Diomaye Faye renforce les ponts de la confiance jetés sur les fleuves Gambie et Sénégal par Macky Sall. Donc, il est heureux que le Président Diomaye Faye ait choisi l’avant-garde économique (pétrole et gaz avec la Mauritanie) et démocratique (Gambie, Guinée-Bissau), plutôt que l’arrière-garde politique des Etats putschistes de l’Aes, qui sont les références de son Premier ministre. Il est heureux que le Président Faye ait choisi de renforcer les axes diplomatiques classiques du Sénégal, au lieu de suivre les gourous aventuriers, théoriciens d’une diplomatie d’un panafricanisme de Gauche et qui sont les maîtres à penser de notre Premier ministre.



L’histoire des relations internationales se réduit au fond, à un débat entre deux immigrés allemands refugiés aux Usa pour fuir le nazisme, à savoir Hans Morgenthau, théoricien de l’intérêt national et Leo Strauss et sa théorie de la «clarté morale».



Grace à nos diplomates chevronnés (qui ont dû être diplomatiquement vexés quand on les a conviés pour écouter Pierre Sané et Ngagne Demba Touré blablater sur le panafricanisme de Gauche), le Président Faye a pris la sage décision de privilégier la doctrine de l’intérêt national, en lieu et place de la théorie et de l’idéologie fumeuse du panafricanisme de Gauche, dont l’objectif est de légitimer la forfaiture des putschs par l’idéologie. La France qui a été la première sortie du Président hors du continent, confirme qu’il y a aussi plus de continuité que de rupture et, est une preuve supplémentaire que le souverainisme version Pastef n’est rien d’autre qu’un refoulement d’un désir de reconnaissance de la France.



Si le Président Diomaye Faye est bien présent en Afrique de l’Ouest, le Sénégal a disparu des radars de la scène internationale, comme par exemple le G7 où il était traditionnellement invité depuis la Présidence de Wade ou la question de Haïti, qui est au monde noir ce qu’Israël est au monde juif. A défaut de s’engager activement comme le Kenya, qui est si loin de Haïti historiquement et géographiquement, le Sénégal, qui est si proche de Haïti sur tous les plans, se couvre d’un silence retentissant. La voix du pays de Senghor devrait au moins, se faire entendre sur «Haïti où la Négritude se mit debout pour la première fois et dit qu’elle croyait à son humanité», comme dit Césaire. Non seulement la voix de Wade s’était fait entendre lors du terrible séisme de 2006, mais le Sénégal avait tenu son rang, en volant au secours de la première République noire (1804), patrie du "Roi Christophe", dont la tragédie a été immortalisée par Douta Seck.



La politique extérieure d’un pays se définit aussi par le sens de l’histoire de son Président et la connaissance des valeurs du pays. Nous devons rester une terre d’asile démocratique, n’en déplaise aux putschistes de la sous-région, qui instrumentalisent des manifestations devant nos ambassades. On n’a pas à être gênés ou à s’excuser d’être une vieille terre de liberté et de démocratie du continent. Nous devons aider les Etats de l’Aes, à se hisser à notre niveau de démocratie, mais pas céder au nivellement par le bas, avec le panafricanisme de Gauche. Nous sommes une exception, et nous devons en être plus que fiers.











Par Yoro Dia