De nombreuses difficultés entravent leurs activités économiques : la colère des producteurs maraîchers de Diogo

C’est ainsi qu’ils étaient dans l’impossibilité de faire face aux dettes contractées auprès des banques, mais l’Etat n’a rien fait pour les accompagner. Il souligne d’ailleurs que lorsqu’il s’est agi de distribuer des fonds de résilience, ils ont été royalement ignorés.



Globalement, dit-il, les producteurs de Diogo sont confrontés à d’énormes problèmes de commercialisation, de conservation et de transformation des produits. De tels manquements ont, à ses yeux, totalement désintégré la chaîne des valeurs.



Et tout cela, dit-il, rencontre le mutisme de l’Etat qui ne fait rien pour protéger ces producteurs, surtout contre la production étrangère qui inonde le marché et plombe la survie des exploitations locales.



Il a par ailleurs réclamé la construction à Diogo d’un marché sous-régional dédié aux produits maraîchers. Ils ont également tapé du poing sur la table pour dénoncer le fait que l’engrais de grande qualité provenant du Maroc soit vendu partout ailleurs sauf à Diogo.

L’As