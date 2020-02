De nouveaux bacheliers non orientés, marchent, ce jeudi, à Dakar De nouveaux bacheliers non orientés vont marcher ce jeudi à Dakar, de l’Ucad au rond-point de la Poste de la Médina, à partir de 10 h, pour exiger leur orientation dans les universités publiques. Ce qui contraste avec les affirmations du ministre de l'Enseignement supérieur Cheikh Oumar Anne, qui déclarait le jeudi 5 septembre 2019, lors d'une réunion de coordination des Recteurs, que tous les nouveaux bacheliers ont été orientés. Leur manifestation a été autorisée par le préfet de Dakar, souligne-t-on.

