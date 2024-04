De nouveaux bus Iveco Bus de Dakar Dem Dikk vandalisés : La direction parle de «sabotage»

Selon communiqué parvenu à emedia.sn, estimant que des bus ont été saccagés au dépôt de Ouakam ce dimanche, les responsables de la société de transport, parle «d’acte de sabotage sur les nouveaux bus Iveco commis par des individus non encore identifiés ».



Tout en déplorant avec la dernière énergie ces évènements, elle promet d’y apporter la lumière et aux usagers, Dakar Dem Dikk a tenu à présenter «ses excuses et assure travailler activement pour un retour à la normale des services de transport dans les plus brefs délais ».