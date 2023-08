De plus en plus charmé par le MMA : Reug Reug fait un break pour la lutte avec frappe et défie un grand boxeur ! Pour son avenir, Reug Reug fait un break pour la lutte avec frappe et défie un grand boxeur ! Outre sa brillante performance de ce week-end face à Buchecha, Reug-Reug a amassé une grosse cagnotte. Il a reçu une prime de performance de 50 000 $ US (30 millions F FCA).

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Août 2023 à 18:33

Une somme énorme pour le lutteur de Thiaroye qui tient tout de même à apporter quelques précisions : « Cette prime ce n’est rien comparée à ce que je dépense. J’ai mon appartement à Dubaï, j’ai deux coachs qui touchent 10 et 5% du cachet et il y’a aussi l’alimentation et le transport. Je ne pensais même pas à cette prime, tout ce que je voulais c’est gagner. Mais je rends grâce à Dieu car j’ai réussi en si peu de temps à me faire un nom en MMA (..) », a d’abord lancé le combattant sénégalais.



Interpellé sur sa carrière en Lutte avec frappe notamment dans l’arène, l’enfant de Thiaroye s’est confié sans problème J’ai un combat contre bombardier. Mais après ce combat je vais prendre une pause avec la lutte pour me concentrer sur le MMA. Je ne dis pas que je vais arrêter définitivement la lutte mais ce sera un stand-by », a annonce Reug-Reug.



Après l’annonce de l’annulation du combat de boxe devant opposer ce 12 août Anthony Joshua et Dillian Whyte (contrôlé positif au test antidopage), Reug Reug se propose comme adversaire du champion olympique aux jeux de Londres 2012.



En effet selon Matchroom boxing, des efforts sont mis en place pour trouver un nouvel adversaire pour Joshua (25 victoires – 3 défaites) qui est prêt à remettre les gants. Sur Instagram le combattant sénégalais dans la division One Championship a lancé un clin d’œil à Anthony Joshua.



« Ça a marché pour Tyson Fury alors allons-y. Je suis frais et de retour au gymnase » a écrit Reug Reug qui compte 5 victoires et 1 défaite dans sa carrière en MMA.



