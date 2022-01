De retour à Ziguinchor: Ousmane Sonko, Cheikh Tidiane Dieye et Guy Marius Sagna communient avec la jeunesse Après un périple de 48h dans le centre-ouest du pays, Ousmane Sonko est arrivé à Ziguinchor par vol à 10h30. Il a rejoint la caravane organisée par la coalition Yewwi Askan Wi dans les quartiers de Belfor, Tiléne, Baneto, Alwaar et Léona.

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Janvier 2022 à 09:51 | | 1 commentaire(s)|

Entre visites de proximité et déplacements sous forme de caravanes, les leaders de la grande coalition Yewwi Askan wi ont partagé des moments forts avec la jeunesse. Par centaines, jeunes et femmes ont accompagné Ousmane Sonko et compagnie au rythme des chants populaires et hymnes à l'honneur du leader de PASTEF.



Au rond-point Kandé Alassane, Ousmane Sonko a exhorté les jeunes à travailler. «Je m'adresse particulièrement à la jeunesse. Je vous appelle à travailler matin, midi et soir. La fête c'est après le travail. Donc, je vous invite au travail. Diminuez les fêtes, le football, les jambadong et autres festivités…Faites de l'agriculture, de l'aviculture ou l'apiculture. Et après le travail, vous pouvez faire la fête, mais le travail d'abord. C'est ce contrat que je veux avoir avec vous parce que j'ai beaucoup d'affection pour vous. (...) Notre objectif est de lever 5 milliards francs CFA pour financer vos activité», a déclaré le candidat à la ville de Ziguinchor devant des centaines de jeunes acquis à sa cause.



Guy Marius Sagna et Dr CheikhTidiane Dieye ont tour à tour pris la parole pour appeler les populations à voter massivement pour la coalition Yewwi Askan Wi le dimanche 23 février 2022.

Jotna



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook