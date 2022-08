Deal aux Impôts et domaines : soupçons autour d’un « Deal au Sommet » pour donner les terrains à Mor Sarré Le foncier s’invite encore dans une histoire qui ressemble plus à une injustice flagrante qu’un différend. Et la Cité Tobbago est encore au cœur de ce conflit.Leurs demeures détruites sans préavis, ni explications, ses habitants sont dans un profond désarroi. Au-delà de cette vidéo où certains racontent leurs amertumes, après médiations ils ont été dédommagés. Mais d’autres ont été déguerpis et la localité jugée inhabitable. Pourtant....

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Août 2022 à 22:37 | | 0 commentaire(s)|

Pourtant le réalité est autre avec des soupçons d’un « Deal au Sommet » pour donner au promoteur Mor Sarré les terrains sont soufflés. Et les rumeurs se sont confirmées, car une fois ces populations déguerpies, des promoteurs ont été aperçus en pleine discussion la nuit sur ces mêmes lieux, en train de discuter sur leurs projets.



Comment une zone qui a été jugée inhabitable ou à risque peut-elle être aujourd'hui attribué à un célébre promoteur qui s'y déplace la nuit avec des architectes pour discuter d'un plan. La direction des impôts et domaines est directement citée par ces habitants déguerpis de Cité Tobago !





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook