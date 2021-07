Débarqué de DDD: Me Moussa Diop réintègre le Barreau de Paris Dans un post sur sa page facebook, l’ancien directeur général de Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop, a annoncé avoir repris sa fonction d’Avocat depuis le 2 juillet 2021 auprès du Barreau de Paris.

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Juillet 2021

“Mes Chers Compatriotes, Amis et Sympathisants. Au terme de la mission que mon pays m’avait assignée pendant six (6) bonnes années à la tête de la société Dakar Dem Dikk, j’ai le plaisir et l’insigne honneur de vous annoncer la reprise de ma profession d’Avocat depuis le 2 juillet 2021 auprès du Barreau de Paris et plaidant aussi au Sénégal.



Que Dieu le tout-puissant continue à guider nos pas dans le sens de la droiture et de la vérité, amine”, a-t-il écrit.



