Débat entre candidat : Me Abdoulaye Tine prêt à affronter Sonko

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Décembre 2018

Le leader de l’Union sociale libérale, l'avocat Me Abdoulaye Tine, donne une suite favorable à l’appel lancé par Ousmane Sonko, leader de Pastef-les patriotes. Il l'a fait savoir dans une déclaration parvenue à Seneweb.



Sonko, considérant que Macky Sall a « fui » le débat auquel il n'a eu de cesse de l'inviter, s'est tourné vers les autres candidats déclarés à l’élection présidentielle du 24 février 2019. Il dit être prêt à affronter Idrissa Seck, Malick Gakou, et autres, sur des thématiques comme l’Agriculture, la Santé, les Infrastructures et l’Emploi.



Sur ce, Me Tine se dit, non seulement disposé à débattre, mais donne à ce dernier la possibilité de choisir le format et le lieu.

