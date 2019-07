Débat sur l’homosexualité: Deux célèbres journaliste de la Rfm attaqués, Wally Seck félicité

Babacar Fall et Abdoulaye Cissé respectivement directeur de la Rédaction et chroniqueur de la Rfm, ont été la cible d’attaques sur les réseaux sociaux. Sur Twitter précisément, une page dénommée « LGBTI Senegal » et qui serait animée par un journaliste, s’en est pris aux deux confrères de la GFM pour avoir dit-il, critiqué l’homosexualité.



« Le chroniqueur Abdoulaye Cissé doit lire « Anthropologie de la sexualité au Sénégal » de Cheikh Ibrahima Niang, avant ses mensonges disant que l'homosexualité vient de l'Occident. Or que c'est la France qui imposait l'article 319 au Sénégal », écrit-elle. Dans un précédent post, la même page écrivait ceci : « Le Sénégal est un pays d'hypocrites. Abdoulaye Cissé, chroniqueur #RFMmatin avec @babacarfall, oublie qu'aucune entreprise même @GFMofficiel n'interdit le travail aux #LGBTQ et les #ONG au #Senegal, ont toutes, une politique de respect des diversités #sexuelles et de #genre ».



Ce n’est pas tout. L’auteur de ces publications a évoqué l’affaire Waly Seck dans l’un de ses tweets, indiquant que ce dernier a célébré à sa façon la Pride 2019, faisant allusion au fameux concert à la place de l’Obélisque.



Cette publication sur le prince des Faramaraine a été « retwettée » par d’autres comptes plus célèbres dont «Stop à l’homophobie », qui a même félicité le chanteur et lui a témoigné sa reconnaissance.

