Débauchage des élus de l’opposition par Macky Sall : Cheikh Bamba Dièye et Abdoulaye Gallo Diao du Ps condamnent et exigent des réformes Véritable fléau du landernau politique sénégalais, la transhumance politique prend de l’ampleur ces derniers jours avec la vague de ralliements des nouveaux élus locaux de l’opposition vers le camp du pouvoir.

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Avril 2022

Interpellés sur ce fléau, Cheikh Bamba Dièye du Front pour le socialisme et la démocratie/Benno Jubël et Abdoulaye Gallo Diao, membre du BP du Ps et Secrétaire national adjoint chargé des Tics, ne sont pas allés par quatre chemins pour dénoncer vigoureusement ce fléau que nos confrères du journal « Jeune Afrique » ont fini par définir comme un « travers de la politique Sénégalaise ».



A ce titre, le responsable socialiste souligne que « le débauchage par le Président Macky Sall des maires et autres élus de l'opposition pose un problème fondamental de moralité et d'éthique politique. »



Abondant dans le même sens, l’ancien maire de Saint-Louis aujourd’hui membre de la coalition Yewwi askan wi, estimant que « la transhumance est la première cause de l’impunité, de l’injustice et du manque de transparence qui sévissent dans nos pays » propose l’élargissement de la loi appliquée aux députés pour déchoir de son poste tout élu qui aura transhumé. »

Sud Quotidien



