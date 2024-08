Débordements du fleuve Sénégal sur la Falémé : L'International Budget Partnership (IBP) alerte sur le danger qui guette les populations de la zone

Depuis quelques jours, une situation inquiétante prévaut dans la zone de la Falémé, provoquant un débordement du fleuve Sénégal vers les habitations. Cette situation, qui représente une urgence à régler au plus vite, a attiré l'attention de l'organisation International Budget Partnership (IBP). Selon son directeur, Maleine Amadou Niang, la situation hydrologique de la Falémé doit devenir une préoccupation nationale.



Il appelle donc directement le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que tous les Sénégalais à venir en aide aux populations de la Falémé. Maleine Amadou Niang estime qu'au-delà de la décision de prendre un décret interdisant toute activité minière sur la Falémé, il est impératif de se préoccuper de la santé des populations, qui sont exposées à de nombreux dangers.



Selon lui, la Falémé est plus qu'un simple cours d'eau : "C'est un scandale sur le plan environnemental, une urgence sur le plan écologique, et un véritable problème du point de vue économique, social et humanitaire."



Ainsi, M. Niang souligne que l'orpaillage est le point culminant, et même la source principale, de ces inondations dans la Falémé, car il est pratiqué avec des conséquences néfastes.



Ibrahima Khalil Dieme