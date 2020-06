Déboulonnement de la statue Faidherbe: Mansour Faye trouve le débat "sans intérêt" et invite les Saint-louisiens "a conserver l'histoire" Le maire de Saint-Louis a invité ce week-end les Saint-louisiens qui exigent le changement de nom de certains édifices et rues, à assumer avec cohérence l’héritage colonial. Selon nos confrères du journal "Le Quotidien", Mansour Faye qui s’exprimait pour la première fois, sur le déboulonnement de la statue de Faidherbe et la «débaptisation» des rues de Saint-Louis, a, par la même occasion, déclaré que sa priorité n’est pas d’épiloguer sur cela, mais plutôt de conserver l’histoire et de développer la ville.

C’est en marge d’une cérémonie de réception d’un don de poubelles offertes par le Comité national olympique sportif sénégalais (Cnoss) que le maire de Saint louis a répondu, indirectement, à ceux qui débattent depuis quelques semaines sur la nécessité de déboulonner la statue de l’ancien gouverneur Faidherbe et de changer le nom des rues dont les parrains sont des personnalités de l’époque coloniale, pour leur donner des noms sénégalais. « Ce n’est pas notre priorité. Notre priorité, c’est de conserver l’histoire et de développer la ville. Ma priorité, ce n’est pas d’épiloguer sur des débats sans intérêt », a fait Mansour Faye.



Lequel a rappelé que la plupart des bâtiments de l’île et le pont Faidherbe sont le fruit de l’histoire. Et comme pour montrer que la «dépabtisation» des rues avait bien été prise en charge par le Conseil municipal, Mansour Faye indique que 80% des rues de la ville ont été rebaptisées par le Conseil et grâce à un travail accompli par une commission formée, à cet effet, sur ses instructions.



Cette dynamique sera poursuivie, a-t-il indiqué, soulignant que les Saint-louisiens « doivent assumer leur histoire », avant d’indiquer que lui assumera ses responsabilités. « Il faut qu’on assume notre histoire. Et tant que je serai maire dans cette ville, j’assumerai ma responsabilité », fait-il savoir avec force.



Dans la même logique, M. Faye a invité ses concitoyens « à assumer de manière cohérente l’héritage colonial, qu’ils partagent avec d’autres civilisations ».



« Nous devons assumer avec cohérence notre héritage colonial. Saint-Louis est le fruit d’une histoire lointaine, religieuse et politique. Cette ville aux mille visages, chargée de souvenirs, porteuse de progrès, pourrait devenir demain le creuset d’une civilisation de symbiose, élégante et raffinée », indique-t-il, avant d’inviter les différents protagonistes à dépassionner le débat. « Je voudrais en appeler à la hauteur des uns et des autres pour que la raison l’emporte sur l’émotion, à chaque fois que nous serons interpellés par l’histoire », dit-il.





