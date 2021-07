Debout pour atténuer des souffrances humaines !: l’alerte de M As Sy, l’ex président de la croix rouge Il y a cinq mois, je tombai gravement malade suite à une infection au Covid-19. Je fus pris en charge par notre héroïque personnel de santé, et sortis de l’hôpital guéri, par la grâce de Dieu, après deux semaines d’hospitalisation. Deux semaines de douleur, de peur, d’anxiété, de pleurs, de prières…, une situation très pénible pour moi et mes proches.

Une situation que je ne souhaite à personne ! Une situation que beaucoup d’amis et collègues ont connue mais sans la même issue heureuse, car tôt arrachés à notre affection.



Parmi les chanceux et privilégiés comme moi, on compte plusieurs personnalités publiques qui ont reconnu publiquement leur infection et leur maladie : Maitre Elhadji Diouf, Maître Elhadji Amadou Sall, Maitre Madicke Niang…, just to name a few.



Nous avons porté et vécu avec le virus, et connu des souffrances que personne ne peut simuler.

Nous avons été traités ici au Sénégal et avons réalisé qu’un système de santé faible est très d’équivaloir à un faible personnel de santé.



Au sortir de notre expérience, nous portons une lourde responsabilité : celle de participer activement à la prévention ; celle de contribuer par nos ressources propres à améliorer les conditions de travail de nos personnels de santé.

Sous d’autres cieux, des applaudissements suffisent aux personnels de santé ; chez nous, il faut plus, beaucoup plus.



Je lance l’initiative, “Caring for Carers”, “Prendre Soin des Soignants”.

Comptons sur nous mêmes, et faisons des dons aux structures de soins pour prendre en charge les repas quand nos personnels sont au travail, assurer leur transport, leur servir des pauses-café, leur construire des salons de repos, et peut-être leur pourvoir des sursalaires si nous parvenons à mobiliser suffisamment de ressources.



Faisons leur confiance et laissons-les utiliser les ressources à leur guise.

Survivants du Covid-19, debout pour sauver des vies, debout pour atténuer des souffrances humaines.

Que les media nous aident à amplifier cette initiative ! Que tous les amis aident et contribuent !



Les contributions peuvent être faites directement aux structures de soins de votre choix. Sans bureaucratie ni tintamarre !



Je commence par la clinique des maladies infectieuses de l’hôpital Fann où je fus traité.

A nos bourses !❤️

AS Sy, ex président de La Croix rouge et du croissant rouge

