Début de déchirure à l’Alliance pour la République ?

La défaite durant la dernière présidentielle du candidat Amadou Ba commence-t-elle à diviser les rangs de l’Alliance pour la République (APR) ? En tout cas hier nous avons reçu un communiqué signé par certains membres se disant membres du Secrétariat Exécutif national qui dénonce le communiqué publié ce 07 avril dans la presse. Dans ledit communiqué, le SEN de l’APR s’en prend au nouveau régime qui tenterait d’effacer des actes posés par le président Macky Sall notamment la nomination du nouveau président de la Cour Suprême. Seulement au sein de l’APR, certains membres du SEN dénoncent un tel document. « Un communiqué daté du 7 avril 2024 et portant la signature du Secrétariat Exécutif National de l’APR (SEN), a été rendu public. De quel SEN s’agit-il ? Quand et où s’est-il réuni ?



En présence de qui ? Ce communiqué est une manipulation d’un groupe téléguidé et qui n’engage pas le parti. L’obligation première du parti dans la situation actuelle est plutôt de faire l’évaluation des élections du 24mars, de situer les responsabilités dans la défaite de son candidat, en particulier celles de son Président et d’en tirer toutes les conséquences. Fait à Dakar le 8 avril 2024 ». Voilà ce qu’on peut lire dans ce communiqué signé par des gens se disant membres du Secrétariat exécutif national (SEN) de l’APR. Dans cet embrouillamini, espérons que, comme Dieu, le président Macky Sall saura reconnaître les siens !

Le Témoin