Début de la Présidentielle 2024 : Ces cinq candidats qui sont à l’assaut de la banlieue, cet après-midi Cinq parmi les dix-neuf candidats à l’élection présidentielle du 24 mars prochain ont prévu de sillonner dimanche, au premier jour de leur campagne électorale, plusieurs communes de la banlieue dakaroise notamment Pikine, Guédiawaye, Keur Massar et Rufisque, nous a appris l’APS citant des staff respectifs de ces coalitions.

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Mars 2024 à 18:56 | | 0 commentaire(s)|

C’est le cas par exemple de la candidate de la coalition de l’Alternance pour la relève citoyenne (ARC) Anta Babacar Ngom. Selon son programme du jour dont l’APS a eu connaissance, elle a prévu d’effectuer une caravane dite “la Grande marche de la relève” qui va sillonner Pikine, Thiaroye, Guédiawaye et les Parcelles Assainies.



Ensuite le candidat de la coalition Kamah 2024, Boubacar Camara a annoncé qu’il va animer un meeting à Pikine Icotaf, à 16 heures



Le candidat de la coalition Benno Bokk Dakar, Amadou Bâ est annoncé à Keur Massar, avant de se rendre à Guédiawaye où il a prévu une série d’activités, indique-t-on.



De son coté, Pr Daouda Ndiaye, leader de la coalition Président Daouda 2024 est attendu également dans l’après-midi dans les communes de Pikine Guinaw nord et Pikine Guinaw-rails Sud, indique un membre de son directoire de campagne, joint au téléphone par le correspondant de l’APS sur place.



Ensuite, le leader de la coalition Diao 2024, El Hadji Mamadou Diao est attendu à 15h dans le département de Keur Massar, selon ses proches.





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook