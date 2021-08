Début du rapatriement des 47 Sénégalais bloqués à Agadez : HSF pour un respect de la dignité humaine Migrants Sénégalais embarqués ce dimanche 15 Aout à bord d’un autobus à destination de Niamey, Ils sont au nombre de 29 vers leur retour au Sénégal.

D’après Horizons Sans frontières (HSF) qui partage l’info, ces jeunes sans espoir, candidats à l’émigration irrégulière, en situation de détresse et de vulnérabilité depuis presque 3 mois, voulaient rentrer au Sénégal pour abréger leur souffrance à Agadez.



« Ils étaient tous en proie à la négligence, à la violence, aux abus et même à la mort aux larges des côtes, libyennes. L’organisation internationale de défense des migrants, horizon sans frontières interpelle l’opinion internationale pour un rapatriement dans la dignité humaine et fait appel à l’Etat du Sénégal pour une première assistance psychologique dès leur arrivée », nous dit le communiqué reçu.



Par ailleurs, HSF remercie encore une fois toute la presse nationale et internationale pour leur soutien sans faille dans ce dossier migratoire.



Dossier à suivre, selon Boubacar Séye, le Président d’Horizon Sans Frontières et Chercheur en migration internationales



