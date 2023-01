Décaissements sous conditions : Le FMI contraint les États africains à sa «vérité des prix»

Ainsi la Tunisie qui est asphyxiée par une dette colossale et une inflation désormais à deux chiffres (11%) s’est vue déprogrammée à la fin 2022 des délibérations du Conseil d’Administration. Le temps pour le pays du Jasmin d’expier ses péchés d’atteinte aux 10 commandements du Consensus de Washington en renonçant aux subventions sur les produits énergétiques.



En Afrique subsaharienne, les principales lois de Finance 2023 projettent de mettre fin aux subventions. Les États endettés à la recherche de nouveaux décaissements se sont pliés aux exigences du FMI en relevant le prix du carburant à la pompe, celui de l’électricité et en promettant de renoncer à la subvention générale au profit d’un “ciblage” destiné aux ménages les plus vulnérables.



En retirant ce dispositif de subventions au profit du ciblage dont l’efficacité reste à prouver les pays risquent de voir une accélération de l’inflation déjà élevée, de l’ordre de 8% en zone UEMOA. Et pour lutter contre celle-ci, les banques centrales vont poursuivre leurs politiques de resserrement des liquidités en augmentant leurs taux d’intérêt et en réduisant leur refinancement aux banques commerciales.



Le double effet de la réduction des disponibilités du guichet de la banque centrale et de la hausse des taux d’intérêt se ressent déjà sur les marchés régionaux de la dette dans les deux zones de l’UEMOA et de la CEMAC



Africatalys.com Source : Financial Afrik