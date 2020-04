Décédé de Covid-19 à Thiès: l'Imam était hypertendu et diabétique

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Avril 2020 à 09:59

L'affaire Lamine Sène, du nom de l'imam de 88 ans, qui a succombé de coronavirus samedi dernier à Thiès, connaît de nouveaux développements. Selon l'infirmier Babacar Gningue qui l'a traité, le vieux Sène souffrait de courbatures aux jambes, rapporte "L'As".



L'infirmier militaire en retraite renseigne qu'il a procédé à la prise de température du malade qui affichait (38,5 °C) tandis que la glycémie était à 1g98 et la tension artérielle à 14/9. Ces références montrent que l'imam était hypertendu et diabétique.

