Décentralisation : Des élus locaux du Congo Brazzaville reçus par le Ministre Mamadou Talla Le ministre des Collectivités Territoriales, de l’Aménagement des Territoires et du Développement des Territoires, M. Mamadou Talla, a reçu, ce mercredi 2 novembre 2022, une délégation d’élus locaux du Congo Brazzaville.

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Novembre 2022 à 20:27 | | 0 commentaire(s)|

La mission conduite par l’Unité de Gestion du Projet de Développement Urbain et de Restructuration des Quartiers Précaires, est composée de M. Okana Guy Marius, 1er vice-Président et 1er adjoint au Maire de Brazzaville, de M. Messatou Louis Gabriel, de M. Mouyabi Rémi Philippe et de Mbemba Samba Khané.



L’objet de cette rencontre est essentiellement axé sur des échanges d’expériences sur l’information territoriale et, de manière spécifique, de contribuer à l’opérationnalisation de l’observatoire urbain, de l’adressage et de la base de données des impôts et des recettes municipales des villes de Brazzaville et de Pointe-Noire.



Les mécanismes de financements des Collectivités territoriales, l’observatoire sur le plan local (Brazzaville et Pointe Noire), l’adressage des villes, les domaines de compétences transférées, l’Etat-Civil, entre autres, sont les questions qui ont été abordées.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook