Décentralisation : Tendouck et sa population réclament justice C’est une vieille doléance que les populations de Tendouck continuent de poser sur la table. Profitant de la conférence religieuse organisée par les jeunes de Tendouck aux Parcelles assainies, les notables du village ont, une fois de plus de plus, exposé leurs préoccupations sur le statut du village.

Chef-lieu de canton et chef d'arrondissement depuis 1960 et aujourd'hui chef-lieu du sous-préfet, les populations demandent la répartition de cette injustice au moment où tous les chefs d'arrondissement sont devenus communes.



L'ambulance du dispensaire en panne depuis plus de deux ans, ils sollicitent également du ministre de la Santé sa réparation ou à défaut, l’acquisition d’une nouvelle ambulance. Enfin, ils sollicitent également la construction d’une école coranique à Tendouck.



Pour cette présente édition de la conférence religieuse édition 2022 des jeunes de Tendouck, c’est le journaliste Pape Diatta qui a été désigné parrain de l’événement.



Il a été plébiscité et ses actions pour la communauté de Tendouck saluées. Pape Diatta, journaliste par ailleurs vice-président de l'association « honoro » qui regroupe l'ensemble des Tendouckois du Sénégal et de la diaspora parrain de la conférence religieuse des jeunes de Tendouck à Dakar édition 2022.

