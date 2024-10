Déception et colère chez les proches d'Aminata Angélique Manga, après les investitures : Ils dénoncent des trahisons et des injustices Suite à la publication des listes d'investitures, les militants d'Aminata Angélique Manga, présents dans les départements de Bignona, Oussouye, Ziguinchor, ainsi que dans le reste du pays et au sein de la diaspora, ont exprimé leur profonde déception et frustration. Lors d'une Assemblée générale organisée le 7 octobre 2024 à Ziguinchor, ces militants ont dénoncé avec véhémence, les choix retenus lors de ces investitures, estimant que leur engagement a été bafoué.

« Trop, c'est trop », affirment-ils d'une seule voix. Selon eux, ces investitures sont la continuité d'un ensemble d'injustices subies depuis longtemps. « Nous avons avalé trop de couleuvres », ont-ils ajouté, soulignant qu'ils ne toléreront plus ces manquements à leur loyauté et à leur dévouement envers le parti.



Dans cette déclaration diffusée hier, les responsables locaux ont réaffirmé leur soutien indéfectible à Aminata Angélique Manga, qu'ils considèrent comme la seule véritable leader de l'Alliance Pour la République (APR). « Que cela plaise ou non, Aminata Angélique Manga reste la seule responsable légitime de l'APR. Tous ceux que le Président Macky Sall a placé aux postes de pouvoir, l'ont trahi et ont abandonné le parti », ont-ils martelé.



Les militants ont énuméré plusieurs exemples de tragédies au sein de la formation politique, mentionnant Zahra Iyane Thiam, qui a quitté l'APR pour rejoindre Amadou Bâ et Assome Diatta, qui a choisi de se retirer de la bataille politique à Ziguinchor, pour se réfugier à Keur Massar. Ils ont également pointé du doigt Doudou Kâ, accusé d'avoir tourné le dos à Macky Sall et appelé à voter pour Pastef.



Par ailleurs, ils n'ont pas manqué de dénoncer la « trahison » de Victorine Ndeye, parachutée à Ziguinchor, avant de rejoindre le camp d'Amadou Bâ, ainsi que l'éloignement de Benoît Sambou, qui selon eux, avait déjà pris ses distances avec l'APR.



Les militants ne cachent pas leur amertume face à ces choix, qu'ils qualifient de « forfaitures » et assurent qu'ils prendront leurs responsabilités au moment opportun, tout en restant conscients des enjeux actuels.



La déclaration a été clôturée par Mamadou Bâ, porte-parole du jour, qui a réitéré l'engagement des militants à défendre leur position dans l'intérêt du parti, tout en restant vigilants face aux dérives internes.







