Décès - Le plus célèbre des "Ndiaga Ndiaye" est parti à 85 ans Son nom a été immortalisé par les fameux cars rapides de transport en commun baptisés à son nom, « Ndiaga Ndiaye ».

Samedi 11 Juillet 2020

Pionnier et membre du premier cercle de transporteurs qui avaient investi le créneau dans les années 70, Ndiaga Ndiaye, au même titre que Lobatt Fall, a été une fierté de Pikine, la banlieue à laquelle il était attaché jusqu’à son décès hier, à 85 ans.



