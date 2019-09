Décès Robert Mugabe : Ouverture d’un livre de condoléances à Dakar L’Ambassade de Zimbabwe à Dakar va ouvrir demain mercredi, un livre de présentation de condoléances, suite au décès de l’ancien président de ce pays le 6 septembre dernier.

Suite au décès de l’ancien président du Zimbabwéen Robert Mugabe, un livre de condoléances sera ouvert demain mercredi à 10h30 au niveau de l’Ambassade du Zimbabwe à Dakar situé au quartier Point E.

La présentation des condoléances se poursuivra jeudi à partir de 10h30 et vendredi à partir 10h,

L’ancien président zimbabwéen Robert Mugabe, a dirigé son pays de 1980 à 2017, est mort, vendredi, à l’âge de 95 ans à Singapour, où il était hospitalisé depuis plusieurs mois.

Robert Mugabe avait pris les rênes de l’ex-Rhodésie, devenue indépendante, en 1980.

Son inhumation est prévue dimanche 15 septembre après une cérémonie officielle à Harare

Il est né le 21 février 1924 à Kutama en Rhodésie du Sud (actuel Zimbabwe), est un homme d'État zimbabwéen. Il est Premier ministre de 1980 à 1987 et président de la République de 1987 à 2017. Il est mort à âge de 95 ans.



