Décès à Dakar du Pr Leopoldo Amado : la CEDEAO perd son commissaire en charge de l'éducation, la culture, la science et la technologie La CEDEAO a perdu son commissaire en charge de l'éducation, la culture, la science et la technologie, décès survenu à Dakar.

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Janvier 2021 à 14:25 | | 0 commentaire(s)|

De sources officielles, le professeur Leopoldo Amado, commissaire de la CEDEAO en charge de l'éducation, la culture, la science et la technologie est décédé dimanche des suites d'une courte maladie.



Originaire de la Guinée Bissau, le professeur a rejoint la CEDEAO en 2018 en tant que l'un des 15 commissaires du bloc économique régional des 15 nations.



Pour le moment la cause de sa mort ne nous a pas été clairement établie.



Leral.net exprime toute sa compassion à sa famille et à ses proches.



Repose en paix professeur Leopoldo Amado !



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos