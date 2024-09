Décès d’Abdou Bèye, père d'Habib Bèye, une légende du football sénégalais

C’est une perte douloureuse pour le football sénégalais. Abdou Bèye, ancien international des années 1960 et figure emblématique du sport sénégalais, s’est éteint ce mercredi 11 septembre 2024, en France.



Père d'Habib Bèye, actuel entraîneur sénégalais et ex-capitaine de l’équipe nationale, Abdou èeye laisse un héritage sportif exceptionnel, témoignant de sa passion pour le football et de son dévouement sur les terrains. Sa disparition endeuille profondément le monde du sport sénégalais, notamment ceux qui ont eu l’honneur d’assister à ses prouesses lorsqu’il portait avec fierté, les couleurs du Sénégal, rapporte "Senenews".



Leral adresse ses plus sincères condoléances à Habib Bèye, à sa famille, ainsi qu’à tous les proches d’Abdou Bèye.