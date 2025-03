Décès d'Abdou Diouf, Directeur général du Budget : La DGB en deuil

Inspecteur du Trésor de formation, Abdou Diouf était un haut fonctionnaire reconnu pour son engagement et son expertise. Il avait été nommé à la tête de la DGB, le 22 janvier 2025, en remplacement de Maguette Niang. Avant cette nomination, il occupait le poste de coordonnateur de la Direction générale du Budget, où il a contribué de manière significative, à la gestion des finances publiques du Sénégal.



Sa disparition brutale laisse un vide immense dans l’administration sénégalaise. Ses collaborateurs et proches saluent un homme de rigueur et de dévouement, dont le parcours a marqué la gestion budgétaire du pays.



La rédaction de Leral TV présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses collègues et à toute la nation sénégalaise.