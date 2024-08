Décès d’Abdoul Aziz Sané, président du FC Bignona Académie

Le président du FC Bignona Académie, Abdoul Aziz Sané, est décédé, dimanche, en France, des suites d’une maladie, a appris l’APS auprès de sa famille, lundi.



Abdoul Aziz Sane est décrit comme une figure “éminente du football dans le département de Bignona et de la région de Ziguinchor en général”.



“Le football de la région de Ziguinchor en général et du département de Bignona a perdu. C’était une personne honnête et ouverte. C’est une grosse perte pour nous de Bignona”, s’est désolé Ousmane Aw, président du district de football de Bignona et secrétaire général de la ligue régionale de football de Ziguinchor.



Abdoul Aziz Sané était “quelqu’un d’entier, quelqu’un qui aimait échanger sur les problèmes du football de la région de Ziguinchor”, a-t-il témoigné.



“Il avait beaucoup de visions et d’ambitions. La famille du football de Bignona a perdu. Nous pleurons le décès d’Abdoul Aziz Sané”, a ajouté M. Aw, qui est par ailleurs le président des Gazelles de Bignona, un club de football féminin de cette capitale départementale. Il a ensuite prier pour le repos de l’âme du défunt président de FC Bignona Académie.



Le corps d’Abdoul Aziz Sané sera rapatrié et inhumé à Diégoune, son village natal, informent des membres de sa famille.

