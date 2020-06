Décès d’ Abdoulaye Seye Moreau : Temps forts et Distinctions de l’ancien président de la fédération sénégalaise de Basket Ancien président de la Fédération sénégalaise de Basket, Abdoulaye Seye Moreau, né en novembre 1929 à Louga, est décédé hier samedi 27 juin à Dakar. Leral.net revient avec ses lecteurs sur les Temps forts et Distinctions du Président fondateur de Dakar université club (DUC)

Abdoulaye Seye Moreau, décédé à plus de 89 ans a été le Président de la Fédération Africaine de basket-ball 10 ans. Il fut ensuite Président de la fédération internationale de basket-ball (FIBA) 4 ans.



Puis il fut nommé Président du comité olympique sénégalais (CNOSS), il y a quelques années, il a aussi été décoré au musée des légendes du basket-ball mondial. Une fierté pour le Sénégal et le sport Basket.



Sur le plan professionnel, il a été le Directeur général de la Banque nationale de développement du Sénégal (BNDS)



Temps Forts



1. Diplôme en droit

2. Ancien directeur général de la Banque nationale de développement du Sénégal

3. A joué pour trois équipes dans la première division sénégalaise de basket-ball: 1955-1965

4. Saut en hauteur pratiqué (record personnel de 1,95 m.)

5. Arbitre FIBA: 1965-1975

6. A arbitré le Championnat du monde féminin de 1975 à Cali

7. Président de la Fédération sénégalaise de basket-ball: 1974-1993

8. Membre du Comité Olympique du Sénégal depuis 1974

9. Président de la FIBA Afrique: 1993-1998

10. Vice-président de la FIBA: 1994-1998

11. Président de la FIBA: 1998-2002

12. Président du Comité olympique du Sénégal: 2002-2006



Une fierté pour le Sénégal



Il a été décordé de l’Ordre du mérite de la FIBA en 2002



Avec cette vidéo qui en témoigne, il a été consacré en tant que personnalité marquante intronisé(e) au FIBA « Hall of Fame » en septembre dimanche, 2010.



