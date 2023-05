Décès d'Adja Diallo à Ngor : Les résultats de l’autopsie dévoilés Les manifestations de mardi dernier à Ngor, ont entraîné des débordements, des dégâts matériels, des blessés et deux morts, dont une jeune fille nommée Adja Diallo. Après une autopsie demandée par sa famille, le certificat de genre de mort révèle les causes de son décès : un traumatisme cranio-encéphalique grave, avec une large plaie du cuir chevelu, un délabrement osseux du vertex et un fracas des os.

De violentes manifestations ont éclaté mardi dernier, dans la commune de Ngor. Les habitants s’opposent à l’implantation d’une brigade de gendarmerie dans un espace de 6000 m² situé dans la localité.



Ainsi, ces événements tragiques mettent en évidence les tensions et les mécontentements des populations locales, face aux décisions prises par les autorités.



Les habitants de Ngor réclament une meilleure prise en compte de leurs intérêts et de leurs besoins, par les décideurs publics.





