Décès d’Ameth Amar: l’hommage de Salif Diao L’ancien international Salif Diao a tenu à rendre hommage à Ameth Amar, décédé lundi dernier en France, avec qui il entretenait des relations d’amitié assez poussées.

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Juillet 2019 à 14:31 | | 0 commentaire(s)|

« Mon ami Grand Ameth comme je l’appelais, nous a quittés trop tôt. Un Grand Monsieur, d’une simplicité extraordinaire, qui aimait les enfants, sa famille, la prière. Certes un Leader, un capitaine de l’industrie sénégalaise mais ce que je peux retenir de lui, c’est surtout l’être Humain, Pieux, Généreux, fervent supporter des Lions et du FC Barcelone.

Mon ami, mon Grand, mon confident, tu nous manques.

Rest In Peace

Que le bon Dieu accepte tes prières et t’accueille dans son Paradis », a notamment posté Salif Diao sur sa page Facebook.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos