Décès d'Hiba Thiam : ce que révèlent les premiers éléments de l'enquête On en sait un peu plus sur l’affaire Hiba Thiam, décédée aux Almadies dans un appartement lors d'une soirée privée. Libération, révèle, en effet, qu’elle a rejoint le groupe en plein couvre-feu, vers 22 h, aidée par un de ses amis. Dame Amar, le fils du défunt Ameth Amar, affirme, lui, s’être endormi avec sa copine à 23 heures. C’est vers 5h du matin, poursuit-il, que Diadia Tall l’a réveillé pour lui dire que Hiba Thiam se sentait mal. La jeune fille serait morte par overdose. Elle a longtemps agonisé, vomissant du sang et bavant, selon la même source.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Avril 2020 à 08:08 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos