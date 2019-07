Décès d'Ousmane Tanor Dieng: Ce qu'il faut savoir sur le déroulement des obsèques

Mercredi 17 Juillet 2019

La dépouille du défunt président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (Hcct) et secrétaire général du Parti Socialiste Ousmane Tanor Dieng, décédé lundi en France, est attendu à 14h 30 minutes, à l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass. Elle sera accueillie par le président de la République, Macky Sall son gouvernement et personnalités politiques et religieux ainsi que sa famille. Sur place, des honneurs militaires et hommage lui seront rendus au nom de la Nation.



Le chef de l’Etat va profiter de cet instant solennel pour décerner à titre posthume, le grade de Chevalier de l’Ordre National du Lion, comme ce fut le cas avec l’ancien chef du protocole à la présidence sénégalaise, Bruno Diatta. Puis, le cortège funèbre va prendre la direction de Nguéniène, sa terre natale, où une prière mortuaire lui sera faite avant son enterrement dans le mausolée aux côtés de son père. La mise sous terre sera suivie d'une cérémonie funéraire, qui sera surtout marquée par des témoignages.



