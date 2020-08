Décès de 5 Sénégalais à Denver : Macky dépêche le consul du Sénégal aux Usa Après le Directeur des sénégalais de l’extérieur, le chef de l’Etat a réagi suite au décès de notre compatriote Djiby Diol et sa famille, dans un incendie criminel aux Etats Unis. Pour le Président Macky Sall, l’affaire est très grave.



« J’ai appris avec émotion le décès de 5 de nos compatriotes dans un violent incendie à Denver, aux États-Unis. ‬

‪J’adresse mes condoléances attristées aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés.‬

‪C’est une affaire très grave que nous suivons de près », a-t-il déclaré.

Le Directeur des sénégalais de l’extérieur n’écarte pas le dépôt d’une plainte. Ils attendent d’avoir des éléments fiables de l’enquête pour ce faire: «Nous sommes en train d’attendre d’abord que notre consul général nous revienne. Dès que nous aurons beaucoup plus de détails là-dessus nous allons certainement communiquer. Nous attendons des informations fiables et en fonction de cela nous prendrons une décision », a indiqué François Amadou Gaye.

Le consul général du Sénégal à New York, s’est rendu à Denver et a rencontré la communauté Sénégalaise.

Pour rappel, un incendie s’est déclaré dans la nuit du mardi au mercredi chez Djiby Diol, à Denver. Le bilan est très macabre. Lui, sa femme, leurs deux enfants de bas âge et un proche ont péri dans les flemmes. Trois autres personnes ont pu s’échapper. Elles ont sauté du troisième étage. L’une d’entre elles est blessées. Elle a été opérée.

La police, qui parle d’incendie criminelle suit la thèse de l’homicide.

Youssouf SANE



