Décès de 9 personnes sur la route, hier: Mansour Faye se fâche et décrète la tolérance zéro

« C’est avec tristesse que nous avons suivi cet accident ici,à Ngathie Naodé. Un accident rare d’une telle violence en plein jour où le chauffeur n’avait pas de problème de visibilité nous interpelle tous. Un véhicule avec une licence de 19 places, en surnombre avec à bord 32 passagers et qui faisait un dépassement hasardeux, est à l’origine de ce drame », révèle Mansour Faye, dont les propos ont été repris par Srncaféactu.



« Nous déplorons le comportement de certains usagers de la route. Conduire un véhicule en surnombre, est une infraction dont les sanctions peuvent aller de l’amende au retrait du permis de conduire. L’imprudence des chauffeurs reste de mise tandis que des personnes innocentes perdent la vie tous les jours. Il faut qu’on aille vers des sanctions allant jusqu’au retrait de la licence d’exploitation, si toutefois l’infraction est avérée. Il faut qu’on revienne à la tolérance zéro pour protéger les citoyens et mettre en application les sanctions prévues par la loi », martèle-t-il.

