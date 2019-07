Décès de Ameth Amar : Ce que les organisations patronales demandent

Les commerçants du Sénégal, les organisations patronales du Cnp, de la Cnes de l’Unacois Jappo, le Club des Investisseurs du Sénégal, les institutions consulaires et le secteur privé national toutes sensibilités confondues, témoignent à la nation Sénégalaise leur compassion suite au décès de leur collègue, frère et ami Ameth Amar, Pdg de Nma Sanders.



La communauté des opérateurs économiques du Sénégal lance un appel à tous les commerçants, industriels et artisans du Sénégal de baisser les rideaux des magasins, boutiques et ateliers afin de consacrer 1 minute de prière à la mémoire du défunt capitaine d’industrie, Ameth Amar, à l’occasion de la levée du corps prévu ce vendredi.



Le décès de Ameth Amar est une immense perte pour l’économie nationale et africaine, notent les opérateurs économiques.



IGFM

