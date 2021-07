Décès de Awa Diop du Pds: Macky Sall présente ses condoléances à Me Abdoulaye Wade et à... Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, dans un tweet, a adressé un hommage appuyé à Awa Diop, ancienne Ministre déléguée auprès du Président Abdoulaye Wade, décédée ce mercredi 21 juillet 2021.

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Juillet 2021 à 14:25 | | 0 commentaire(s)|

Le Chef de l'Etat a présenté ses condoléances à Me Abdoulaye Wade et à l'ensemble des membres du Parti démocratique sénégalais.



Le Groupe Leral présente ses sincères condoléances à la famille de la défunte, ainsi qu'au Pds.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos