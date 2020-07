Décès de Babacar Touré - Le Géant emporté par la Covid - 19 Babacr Touré, membre fondateur du Groupe Sud Com est décédé ce dimanche 26 juillet, des suites d'une longue maladie, abrégée par la Covid - 19, selon Les Echos.

Le Directeur Général du Groupe Sud Communication était malade depuis quelques jours, avant d'être diagnostiqué positif de la Covid - 19. Il était ensuite interné à l'hôpital Principal.



S'il était vu comme un grand ami de l'ancien Président Abdoulaye Wade, on lui prêtait aussi le rôle de grand frère devant l'actuel Président de la République, Macky Sall.

Le Président guinéen, Alpha Condé séjournait chez lui à Ngaparou, en tant que Chef d'Etat. Madiambal Digane dit de lui, "c'est le meilleur d'entre nous qui est parti", comme témoignage.

La levée du corps aura lieu ce lundi à 11h à l'Hôpital Principal et l'enterrement à Touba.



