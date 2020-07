Décès de Babacar Touré : les présidents des instances de régulation d’Afrique présentent leurs condoléances à Babacar Diagne La compassion et les élans de solidarité continuent toujours d’affluer suite au décès de Babacar Touré. En tant qu’ancien président du Conseil National de la Régulation de l’Audiovisuel (CNRA), cette fois-ci ce sont les présidents des instances de régulation d’Afrique qui présentent leurs condoléances à Babacar Diagne

D’abord c’est la haute autorité de la communication audiovisuelle de la Côte D’Ivoire, (une autorité administrative indépendante), qui par la voix de son président Me René Burgoin qui a exprimé Babacar Diagne actuel Président CNRA, ses condoléances.



« C'est avec une immense tristesse que j'ai appris la disparition de votre prédécesseur, Monsieur Babacar Toure. En ces circonstances douloureuses, je voudrais vous présenter mes très sincères condoléances ainsi qu’à l’ensemble du personnel du Conseil National de la Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) et tout particulièrement à la famille du Défunt », a-t-il dit.



Avec solidarité, il a aussi exprimé sa compassion « à la douleur qui est celle de ses proches et également celle de la grande famille de la Communication (au Sénégal comme en Afrique) en faveur de laquelle il a œuvré tout au long de sa carrière ».



A sa suite, la plateforme des régulateurs de l’audiovisuel de l’UEMOA et de la Guinée exprimé sa solidarité. Fodié Touré son président, a indiqué que « c’est avec consternation qu’il a appris le décès de l’ancien président de la CNRA ».



A la famille du défunt, au CNRA et à toute la presse sénégalaise, il a présenté ses condoléance.

« Professionnel accompli, au franc parler, et aux qualités humaines exceptionnelles, le Grand frère aura marqué de son empreinte la Presse africaine et mondiale. Il restera une référence aux acteurs des médias d’aujourd’hui et de demain », a-t-il témoigné.



C’est dans cet élan que les prières ont convergé pour le repos de l’âme de cet homme émérite, parti bien trop tôt.



