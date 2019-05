Décès de Cheikh Béthio Thioune: Serigne Modou Bousso Dieng évoque les péripéties de son procès

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Mai 2019 à 10:58 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la Confédération internationale des familles religieuses, Serigne Modou Bousso Dieng, est peiné par le décès de Cheikh Béthio Thioune.



« C'est triste ! Absolument regrettable qu'un homme de ce calibre spirituel nous quitte dans ces conditions. Le ramadan est témoin de la disparition d'un disciple mouride qui aimait Serigne Saliou Mbacké par-dessus tout », soutient d’emblée le marabout, qui se dit très ‘’affecté’’.



Poursuivant, il évoque les péripéties du procès, où la crédibilité de son dossier médical a été mise en cause. Ce qui est d’autant plus regrettable, pour lui, que la suite des évènements montre que Béthio était bien malade et était bien parti pour se soigner.





« Son dossier médical était refusé par une partie du tribunal de Mbour. Moins de 72 heures après, il décède. Autant oser dire que nous avons une justice d'opinion ! Ce malheureux événement montre qu'il était parti en France pour se soigner. Ce malheureux événement montre qu'il combattait avec la mort. On a tout fait pour battre en brèche la crédibilité de son dossier. Aujourd'hui, on est face à l'évidence : Cheikh Béthio Thioune était réellement malade. Qu'il repose en paix », a-t-il ajouté.















Les Echos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos