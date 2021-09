Décès de Cheikh Mbacké Diop, international de Basket: L’ex-président de la FSBB attristé, présente ses condoléances

L’ancien président de la Fédération sénégalais de Basket, Baba Tandian en voyage de 8 jours à Paris, a appris avec tristesse le décès de Cheikh Mbacké Diop, international de Basket, champion d’Afrique, ancien joueur de l’Asfa.



Ainsi, Baba Tandian, très attristé par la nouvelle, présente ses sincères condoléances à sa famille, aux membres du CRBS, aux membres et anciens joueurs de l'Asfa. Surtout, à grand Babacar Seck, doyen de l'Asfa, à la federation de basket.



Le président de SLBC, considérant que le Basket sénégalais a perdu un grand homme, relève la perte d’un ami et un compagnon du CRBS. Et, il présente ses condoléances à son ami Moustapha Diop Bonebo et prie afin que Dieu l'accueille dans Son Paradis terrestre.



