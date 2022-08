Décès de Chérif Mame Alassane Lahi : Mame Ala repose dans le mausolée de Seydina Mandione Lahi

Chérif Mame Alassane Lahi, plus connu sous le nom de Mame Ala, était malade toutes ces années. La nouvelle de son rappel à Dieu est intervenue aux environs de 19h. L’inhumation a eu lieu à 23h30mn (nuit de Achoura) dans le mausolée de Seydina Mandione Lahi.



La prière mortuaire a été dirigée par Cherif Mouhamadou Lamine Lahi en compagnie de ses frères Cherif Mame Libasse Lahi et Chérif Mouhamadou Makhtar Lahi ainsi que de toute la famille de Seydina Limamou Lahi (PSL).



Né en 1966, il ressemblait comme une goutte d’eau à son père qui, à son tour, ressemblait à Seydina Limamou Lahi (psl), à bien des égards. Parlant couramment l’arabe, Chérif Mame Alassane Lahi était parti en Mauritanie pour parfaire sa formation. Mais selon nos informations reçues, il ne sortait jamais de sa maison, par la grâce de Dieu.



Dans un post sur sa page Facebook, Mame Faty Lahi bint Chérif Ibrahima Seny Lahi ibn Seydina Issa Rouhou Lahi ibn Seydina Limamou Lahi (pse) décrit les traits de caractère du défunt par des mots simples et touchants :

“ Alhamdou lilaah sanga Mame Ala a vécu dans la droiture et la sainteté. Il était un guide généreux et bon qui aimait et pratiquait les préceptes de l'islam et la sunnah du saint maître. Mame Ala ne badinait pas avec les recommandations divines encore moins avec les enseignements de son grand-père. Il aimait échanger discuter sur des sujets d’actualités montrant ainsi ses connaissances approfondies sur divers domaines. Mame Ala aimait les orphelins il n’hésitait pas à les assister. La communauté layène vient encore une fois de perdre un érudit un digne descendant du Mahdi ”.



Rendez-vous est donné aux fidèles ce mardi après-midi, pour la séance traditionnelle de zikr destiné aux défunts.